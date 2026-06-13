Pride Parade zieht über den Ring: Wetter, Verkehr und Programm

Mit der Regenbogenparade erreicht der Pride Month in Wien seinen Höhepunkt. Unter dem Motto „ Sichtbar seit 1996 “ zieht heute zum 30. Mal der der bunte Demonstrationszug über die Wiener Ringstraße , um für Akzeptanz, Respekt und Rechte der LGBTQIA+-Community einzutreten - und mit ihm tausende Menschen. Rund 300.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, begleitet von zahlreichen Musikwagen sowie Vereinen, Unternehmen und Initiativen.

Vier Stunden lang führt die Route vom Rathausplatz über Parlament, Heldenplatz, Oper und Stubenring bis zur Urania, weiter über Schwedenplatz und Franz-Josefs-Kai zurück in Richtung Schottentor. Gegen 16 Uhr wird der Paradenzug wieder am Rathausplatz erwartet.

Bereits seit den Morgenstunden versammeln sich die Teilnehmenden zwischen Rathausplatz, Burgtheater und Franz-Josefs-Kai. Seit 12 Uhr zieht die Parade entgegen der Fahrtrichtung des Rings durch die Innenstadt.

Dort findet die abschließende Pride Celebration statt. Am Abend treten unter anderem die beiden Eurovision-Song-Contest-Stars JJ und Conchita Wurst sowie das für seinen Welthit „It’s Raining Men“ bekannte Duo The Weather Girls auf. Zum Abschluss erklingt traditionell der Donauwalzer, der das Ende der größten jährlich stattfindenden Demonstration Österreichs einläutet. Ab 23 Uhr folgen unter dem Titel Pride Night mehrere Clubbings und Partys.

Regenponchos und Ausweichruten

Das Wetter steht den Feierlichkeiten am Samstag nicht im Weg: Am Vormittag haben noch Wolken den Himmel verdeckt, auch Regenschauer gab es. Am Nachmittag aber soll die Schauerneigung abnehmen, die Sonne wird sich durchsetzen und Temperaturen von bis zu 25 Grad erreichen.

Da aus Sicherheitsgründen am Rathausplatz keine Schirme erlaubt sind, empfehlen sich Regenponchos und gegebenenfalls Kleidung zum Wechseln.

Um Platz für den Demozug zu schaffen, kommt es den ganzen Tag über zu umfangreichen Verkehrssperren, sowohl für Autos als auch für die Öffis. Betroffen sind unter anderem die Roßauer Lände, der Praterstern, der Schwarzenbergplatz sowie Teile der Zweierlinie. Die Polizei empfiehlt, den Bereich rund um die Parade großräumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Letztere werden zum Teil umgeleitet. Nähere Informationen zur Verkehrslage gibt es hier.