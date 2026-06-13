Bunte Fahnen: Sichtbar heißt nicht gleich sicher

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Regenbogenfahnen wehen derzeit vor mehr als 150 von insgesamt 700 Wiener Schulen. Für die Bildungsdirektion ein Zeichen für Offenheit und Vielfalt. „Sichtbarkeit draußen bedeutet nicht automatisch Sicherheit drinnen“, so Viktoria Veronese, Obfrau des Vereins „Ausgesprochen!“.

Soziales Miteinander Der Verein vernetzt LGBTQI+-Lehrkräfte und unterstützt Schulen mit Fortbildungen, Unterrichtsmaterialien und Beratungsangeboten. Denn nicht nur Jugendliche, auch Lehrkräfte würden sich nicht immer sicher fühlen. „Viele Kolleginnen und Kollegen trauen sich nicht, sich im Berufsleben zu outen“, erzählt Veronese. Trotz gesetzlicher Antidiskriminierungsregelungen hätten sie Angst vor den Reaktionen.