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„Station Schwulau. Umsteigen zu U6 Richtung Lesbenfeldgasse.“ Auch die Stationen Museumsqueertier und Bi-lgramgasse werden angefahren. Mit diesem Marketing-Gag sorgen die Wiener Linien derzeit auf Instagram für Pride-Stimmung. Auf Wiens Straßen soll diese am Samstag ihren Höhepunkt erreichen: Zur 30. Regenbogenparade werden zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt erwartet.

Für Besucher wird das Zentrum zur Feiermeile, für Auto- und Öffi-Fahrer bedeutet das allerdings auch zahlreiche Sperren und Umleitungen. Paradenstart 12 Uhr Die Parade startet um 12 Uhr beim Rathausplatz und führt entgegen der Fahrtrichtung über den Ring vorbei an Parlament, Oper und Urania. Anschließend zieht der Demonstrationszug über den Franz-Josefs-Kai, die Börse und die Universität zurück zum Rathausplatz, wo er zwischen 16 und 17 Uhr erwartet wird.