"Schwulau" statt Spittelau? Wiener Linien sorgen mit Marketing-Gag für Aufsehen
Zusammenfassung
- Wiener Linien sorgen mit Pride-Marketing für Stimmung zur 30. Regenbogenparade, die am Samstag zehntausende Teilnehmer in die Innenstadt lockt.
- Die Parade startet um 12 Uhr beim Rathausplatz, führt über den Ring und endet am Abend mit einer Abschlussveranstaltung.
- Straßensperren und Umleitungen betreffen Autofahrer und Öffis, der ÖAMTC empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
„Station Schwulau. Umsteigen zu U6 Richtung Lesbenfeldgasse.“ Auch die Stationen Museumsqueertier und Bi-lgramgasse werden angefahren. Mit diesem Marketing-Gag sorgen die Wiener Linien derzeit auf Instagram für Pride-Stimmung. Auf Wiens Straßen soll diese am Samstag ihren Höhepunkt erreichen: Zur 30. Regenbogenparade werden zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt erwartet.
Für Besucher wird das Zentrum zur Feiermeile, für Auto- und Öffi-Fahrer bedeutet das allerdings auch zahlreiche Sperren und Umleitungen.
Paradenstart 12 Uhr
Die Parade startet um 12 Uhr beim Rathausplatz und führt entgegen der Fahrtrichtung über den Ring vorbei an Parlament, Oper und Urania. Anschließend zieht der Demonstrationszug über den Franz-Josefs-Kai, die Börse und die Universität zurück zum Rathausplatz, wo er zwischen 16 und 17 Uhr erwartet wird.
Öffis werden umgeleitet und entfallen
Bereits ab den Morgenstunden kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71 werden umgeleitet oder verkürzt geführt. Die Linien 1A, 2A und 3A entfallen ganztägig. Auch einzelne Buslinien sind von Kürzungen betroffen.
Die Wiener Linien empfehlen Fahrgästen, vor Fahrtantritt die WienMobil-App oder die Echtzeitinformationen an den Haltestellen zu prüfen.
Verzögerungen für Autofahrer
Auf der Roßauer Lände, der Praterstraße, der Oberen und Unteren Donaustraße, dem Rennweg, der Prinz-Eugen-Straße, der Wiedner Hauptstraße, der Rechten Wienzeile und der Burggasse sind Staus möglich. Wer zum Flughafen muss, sollte mehr Zeit einplanen: Die Zufahrt über den Franz-Josefs-Kai ist während der Sperren nicht möglich. Der ÖAMTC empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
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