"Date my Mate" auf queer: Liebe auf den ersten Pitch

Noch sitzen Philipp und Daniel im Publikum, gleich stehen sie selbst auf der Bühne. Zuerst ist Philipp mit seinem Pitch, also der Präsentation, dran. Er preist Daniel an, hinter ihm eine PowerPoint-Folie mit der Überschrift „Heute in Aktion: Boyfriend-Modell Daniel“. Die beiden Singles sind bei „Date my queer Mate“, um sich gegenseitig zu pitchen und für den jeweils anderen vielleicht die Liebe des Lebens zu finden.

Seit rund einem Jahr gibt es das Offline-Dating Format „Date my Mate“. Dabei erstellen Freunde Präsentationen über ihre Single Freunde, die sie gerne verkuppeln würden. Vergangenen Samstag fand zum zweiten Mal die Queer-Edition im Jo&Joe am Westbahnhof statt.

Zurück ins echte Leben

Ins Leben gerufen wurde „Date my Mate“ von Roxy Huber und Caroline Kubeczko, mittlerweile ist auch Henni Fuhrberg im Organisationsteam. Entstanden ist die Idee aus eigenen Dating-Erfahrungen. „Wir hatten keine Lust mehr auf Online-Dating und wollten zurück ins echte Leben“, sagt Huber. Das Format kannten sie aus Amerika. „Wir fanden dieses Konzept cool, weil Freunde deine wahren Facetten zeigen“, sagt Fuhrberg.