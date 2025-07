Rechtsextremer Aufmarsch sorgt für Einschränkungen bei den Öffis

Am Samstag geht es in der Innenstadt rund. Von 13 bis 21 Uhr werden rund 500 Rechtsextreme aus halb Europa durch die Wiener Innenstadt ziehen. Unter dem Motto „Information und Aufklärung der Passanten über die Wiener Asyl- und Migrationspolitik“ sind auch mehrere Standkundgebungen in der Fußgängerzone geplant.