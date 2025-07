Neonazis und Hooligans erwartet

Ein Großkampftag wird dies für die Polizei, die Donnerstagnachmittag noch mitten in der Einsatzplanung steckte. "Das Sicherheitskonzept enthält einen den Gegebenheiten angepassten Kräfteeinsatz – wie immer wird dieser jedoch nicht näher ausgeführt. Neben Ordnungsdiensteinheiten werden jedenfalls auch zivile Einsatzkräfte sowie Sondereinheiten für die öffentliche Sicherheit sorgen", heißt es.

Natürlich wird der Verfassungsschutz aktiv sein, denn vermutlich nehmen Neonazis und Hooligans teil, etwa aus Frankreich oder Deutschland. Unklar ist auch, ob es Störaktionen durch Antifa-Aktivisten gibt. Im Einsatz sind meist auch die so genannten "Doku-Teams", die für die Polizei Videoaufnahmen der brisanten Hauptdemo anfertigen dürfte.

Buntes Bezirksfest vor Identitären-Treffpunkt

Eine besondere Aktion plant der Bezirk Margareten. Da allgemein erwartet wird, dass sich zahlreiche Rechtsextremisten am Vorabend der Demonstration in der so genannten Rautenklause in der Ramperstorffergasse treffen, veranstalten alle im Bezirk vertretenen Parteien (außer FPÖ und ÖVP) am Freitag ein buntes Bezirksfest vor dem Identitären-Treffpunkt. Ab 17 Uhr wird gemeinsam mit dem benachbarten queeren Zentrum "QWien" gefeiert, inklusive Auftritt mehrerer Dragqueens. Gerade queere Personen sind besonders im Visier der Rechten.