Am Freitag, um 15 Uhr, ließ der Dompfarrer diese Glocke läuten, dazu auch die anderen 12. Zwar läuten die Glocken des Stephansdoms sowieso zu jeder Stunde, dieses Geläut hat allerdings einen tieferen Sinn. "Die Glocken sind ein hörbares Zeichen, dass wir etwas tun können und etwas tun müssen", so Faber.

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, geht noch einen Schritt weiter. "Wenn im Jahr 2025 ein Kind auf der Welt an Hunger stirbt, ist das Mord", wird er deutlich, "die Glocken im Stephansdom und die 3.000 Glocken in Österreich machen auf das himmelschreiende Unrecht, den Hunger in der Welt, aufmerksam."

Gerade Kinder seien am stärksten betroffen, betont er: "Wir dürfen nicht still hinnehmen, dass etwa im Gaza-Streifen zwei Millionen Menschen unter Hunger leiden." Kriege und die Klimakrise würden die Problematik weiter verschärfen. Deshalb brauche es ein "weg vom nationalen Denken hin zu einer Globalisierung der Verantwortung".

Etwa, weil der Monsun in den Ländern des globalen Südens zu spät, zu viel oder zu unregelmäßig kommt.

Lob und Kritik für die Politik

Für die Politik gibt es aktuell ein wenig Lob von der Caritas, da 14 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds für humanitäre Hilfe freigegeben wurden. Auf der anderen Seite kritisiert Schwertner, dass die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit auch von Österreich gekürzt werden.

In diese Kerbe schlägt auch Caritas Österreich-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Sie sieht es als klare gemeinsame Verantwortung, mehr Klimagerechtigkeit für den globalen Süden zu schaffen: „Reiche Industrieländer verursachen durch Treibhausgasemissionen den Klimawandel. Gleichzeitig sind die ärmsten Länder, die am wenigsten dazu beitragen, am stärksten von den Auswirkungen betroffen. Demnach liegt es auch an uns als Hauptverursachern, die am stärksten Betroffenen darin zu unterstützen, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen und den Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft zu vollziehen.“

Kromp-Kolb: "Bewusstsein fehlt"

Bei diesem nötigen Wandel ortet Klimawissenschaftlerin Kromp-Kolb noch fehlendes Bewusstsein, bei den Menschen selbst, viel mehr aber noch bei der Politik: "Vielen Politikern ist die Dringlichkeit nicht bewusst." Und es fehle am Interesse, sich zu informieren. "Man bräuchte nur den Klimasachstandsbericht lesen, stattdessen wird die Pendlerpauschale erhöht", kann Kromp-Kolb nur den Kopf schütteln.