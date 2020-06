Prückel-Chefin entschuldigt sich

Die Chefin des Ringstraßen-Cafés „Prückel“ entschuldigte sich am Donnerstag dafür, ein sich küssendes lesbisches Paar des Lokals verwiesen zu haben (der KURIER berichtete). „Meine Reaktion war überzogen“, zeigt sich Christl Sedlar zerknirscht. Am für Freitag angekündigten Protest-Schmusen dürfte das allerdings nichts mehr ändern. Für die Kundgebung vor dem Lokal haben sich via Facebook bis dato rund 7000 Teilnehmer angekündigt. Los geht es um 17 Uhr.

Ursprünglich hatte Sedlar den Rauswurf der beiden Frauen mit „Anstand“ und „Etikette“ begründet. Schmusende „will ich in meinem Kaffeehaus nicht haben“, erklärte sie dem KURIER.

Jetzt sagt die Kaffeehaus-Chefin: „Ich bedaure die Auseinandersetzung mit den beiden Besucherinnen.“ Sie wolle sich bei dem Paar „in aller Form entschuldigen“.

Das Verhalten der Damen habe sie zwar als völlig unangemessen und provokativ erlebt, sagt Sedlar. „In meiner Eigenschaft als Geschäftsführerin hätte ich allerdings gelassener reagieren sollen.“ Sie sehe es auch in Zukunft als ihre Aufgabe an, im Café auf die Einhaltung „anerkannter Standards des gesellschaftlichen Verhaltens“ zu achten.