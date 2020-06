Café Prückel: Lesbisches Paar aus Lokal verwiesen

Eine Melange aus Tradition und liberalen Gästen – dafür schätzen viele das Wiener Café Prückel am Stubenring. So wird auch im Lokalführer geworben. Derzeit ist das Kaffeehaus aber wegen eines offenbar homophoben Vorfalls in aller Munde. Der Proteststurm in den sozialen Medien soll sogar in einer Demo vor dem Lokal münden. 1850 Personen hatten am frühen Sonntagabend ihr Kommen zugesagt.

Die beiden Betroffenen heißen Eva Prewein, 26, und Anastasia Lopez, 19. Am 6. Jänner begrüßten sich die beiden mit einem Kuss im Kaffeehaus – und ernteten dafür einen Rüffel. Lopez: „Der Kellner meinte, wir sollen aufhören, wir dürften das hier nicht.“ Danach sei Ignoranz gefolgt. Eine Stunde verging, ohne dass die beiden eine Bestellung aufgeben durften. „Ich kenne Diskriminierung, aber so offen ist mir das noch nie passiert“, erzählt die 19-Jährige. „Ich war verblüfft.“