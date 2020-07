Rauchverbot: Neuer Shisha-Trick dürfte in Rauch aufgehen

Das generelle Rauchverbot in der Gastronomie setzt eine gesamte Branche massiv unter Druck: Bundesweit stehen etwa 500 Shisha-Bars vor dem Ruin. Eine Handvoll Betreiber solcher Wasserpfeifen-Lokale – fünf in Wien und drei in der Steiermark – setzt deshalb auf ein neues Geschäftsmodell, das Umsätze wie früher verspricht. Einziges Manko: Das System, das die in Vösendorf (NÖ) ansässige Firma „Fumy – The Private Circle“ anbietet, dürfte rechtswidrig sein. Nun drohen Anzeigen.

Fumy ermögliche „Gastronomen, Gästen das Rauchen (von Shishas und Zigaretten; Anm.) innerhalb des eigenen Betriebs wieder zu gestatten und sie gleichzeitig mit Speisen und Getränken zu versorgen“, heißt es.

Zutritt nur für Mitglieder

Gewährleistet werde das durch ein spezielles Zugangssystem zu Betriebsräumlichkeiten. Um in den Raucherbereich zu gelangen, muss man sich bei Fumy als „Member“ bewerben. Gegen einen Mitgliedsbeitrag erhält man sodann eine „individualisierte Zugangsberechtigung“ aufs Smartphone. Der Wirt könne also „den Zugang zu seinem Betrieb auf einen von Fumy fremdbestimmten Mitgliederkreis beschränken“.

Den Versuch, das Rauchverbot zu umgehen, gab es bereits. Seitens des Shishaverbandes (wie die Branchenvertretung heißt) wurde die Idee geboren, einen Verein zu gründen, der in Lokalen Räume anmietet, in dem die Vereinsmitglieder Shishas rauchen dürfen. Der Eintritt wäre ab 18 Jahren gestattet, Konsumation gäbe es keine. Das System wurde vom Marktamt allerdings als Umgehung des Rauchverbots aufgefasst und untersagt.