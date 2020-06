Rauchverbot im Freien und in Autos

Kein Zigarettenqualm mehr in Autos und bei Freiluftveranstaltungen – mit diesen und weiteren Forderungen konfrontierte die Nichtraucher-Lobby Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser Mitte der Woche. Donnerstag gingen die Nichtraucher-Schützer an die Öffentlichkeit.

"Unsere Forderungen liegen am Tisch des Ministeriums. In Österreich rauchen 34 Prozent der Bevölkerung. Das ist der letzte Platz in der EU. Davon müssen wir endlich wegkommen", erklärte der Tiroler Nichtraucher-Schützer Robert Rockenbauer Donnerstagvormittag.

Doch neben dem absoluten Rauchverbot in der Gastronomie gehen die Nichtraucher und Rauch-Sheriffs noch einige Schritte weiter. So forderte Rockenbauer und Unterstützer ein Rauchverbot in allen Fahrzeugen: "Vor allem dann, wenn Kinder in den Autos sitzen. Ideal wäre jedoch, im Auto den Qualm generell zu verbieten." In einigen US-Bundesstaaten ist Zigarettenrauch in Fahrzeugen bereits gesetzlich verbannt – sofern Kinder unter 12 Jahren mitfahren.

Zusätzlich sollen Freiluftveranstaltungen wie Zelt- oder Feuerwehrfeste rauchfrei werden. Auch ein generelles Verbot von Wasserpfeifen und E-Zigaretten in Lokalen wurde verlangt. Und der jüngste politische Vorstoß der vergangenen Woche, Tabakwaren erst an Konsumenten über 18 Jahre zu verkaufen, stieß auf positives Echo.