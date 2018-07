Rauchfreie Spitäler bleiben Illusion

Offiziell sind die öffentlichen Spitäler in Wien rauchfreie Zonen. Umso verwunderlicher ist es, dass man es gerade hier mit dem Nichtraucherschutz nicht allzu genau nimmt. Nach wie vor gibt es Raucherzonen, Patienten und Mitarbeiter pofeln vor den Eingängen oder im Stiegenhaus, zum Teil darf sogar in spitalsinternen Gastro-Betrieben gequalmt werden. Und nach wie vor (etwa im AKH) gibt es in Spitälern Tabak-Trafiken.

Das ruft die Wiener Patientenanwaltschaft auf den Plan. In ihrem aktuellen Jahresbericht kritisiert sie den mangelnden Nichtraucherschutz in den Wiener Spitälern. „Bei dessen Einhaltung herrscht der typische österreichische Schlendrian“, stellt Patientenanwältin Sigrid Pilz fest. Bei ihr landete im Vorjahr eine Beschwerde eines Rettungssanitäters. Demnach würden in vielen Spitälern die Eingänge und Rettungszufahrten als Raucherecke missbraucht. Sanitäter und die von ihnen transportierten Patienten seien somit Passivrauch ausgesetzt.

„Man müsste in den Spitälern eine eigene Task Force einsetzen, um das Rauchverbot konsequent umzusetzen“, fordert Pilz. Dazu würden Schulungen des Personals gehören, wo ihnen beigebracht wird, die Patienten höflich aber klar auf die Einhaltung des Rauchverbots hinzuweisen. Wobei dies für das Personal genauso zu gelten habe. Diesem sollten auch Entwöhnungsprogramme angeboten werden.