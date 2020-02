Frauen rauchten auf Flug nach Wien: Polizeieinsatz

Wie das Luftfahrtprotal AviationNetOnline berichtete, haben am Samstag zwei hartnäckige Raucherinnen an Bord von Wizzair-Flug W62854 von Kharkiv in der Ukraine nach Wien für Aufregung an Bord gesorgt. Entgegen dem absoluten Rauchverbot nutzten die Damen das stille Örtchen für eine Zigarette zwischendurch. Doch die Toiletten waren - wie mittlerweile in allen Verkehrsflugzeugen - mit Rauchmeldern ausgestattet.

Die Kabinenbesatzung schritt nach Angaben des Unternehmens gegenüber dem Luftfahrtportal sofort ein, jedoch wollte eine der beiden Raucherinnen davon gar nichts hören und wurde gar verbal ausfällig gegenüber der Crew. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt den Vorfall gegenüber dem KURIER: "Die Fluglinie hat um Intervention ersucht", sagt Polizeisprecherin Bernadette Neumeyr.

Flugverbot

"Wir haben am Flughafen Wien-Schwechat Identitätsfeststellungen durchgeführt, weil die zwei Frauen aus der Ukraine gegenüber dem Personal der Fluglinie nicht gerade kooperativ waren", schildert Neumeyr. Ein weiteres Einschreiten wäre aber nicht nötig gewesen. Die Strafe sei nun eine Sache der Fluglinie.

Das ranghöchste an Bord befindliche Crewmitglied der Fluggesellschaft forderte die Passagiere auf, nicht im Flugzeug zu rauchen. "Dies ist strengstens untersagt und wird als Straftat behandelt. Trotz der Warnung der Besatzung rauchte einer der beiden Passagiere weiterhin auf der Toilette und wurde verbal aggressiv und ausfällig gegenüber unseren Besatzungsmitgliedern", wird ein Sprecher der Fluglinie von AviationNetOnline zitiert. Die beiden Passagiere würden zukünftig von Wizzair jedenfalls nicht mehr transportiert werden.