Verhaftet: Beide Piloten waren zu betrunken für New-York-Flug

Flug UA 162 von Glasgow nach New York fiel am Samstag in der Früh aus. Der kuriose Grund dafür: Beide Piloten waren zu stark alkoholisiert. Die Passagiere mussten auf andere Flüge umgebucht werden.

Der Flug mit einer Boeing 757 (für rund 200 Passagiere) hätte um neun Uhr in der Früh starten sollen. Jemand dürfte aber vermutet haben, dass die beiden Piloten (45 und 61 Jahre alt) vielleicht etwas zu viel Whisky in Schottland konsumiert hatten.