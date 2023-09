Rauchen, Alkohol und gefährliche Drohungen im Wiener Nordwesten

Unpassender Rauchort, Alkohol und Messer sind am frühen Freitagabend die Zutaten für zwei gefährliche Drohungen im Wiener Nordwesten gewesen. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster ereigneten sich die Auseinandersetzungen in Döbling und in Währing. Im Döblinger Grätzl um Gürtel und Billrothstraße sprach ein 30-Jähriger seinen 61-jährigen Nachbarn an, weil es ihn störte, dass der Ältere im Stiegenhaus rauchte.

Doch anstatt das Thema in Ruhe auszudiskutieren, holte der 61-Jährige kurz vor 18.30 Uhr aus seiner Wohnung ein Küchenmesser, bedrohte damit seinen Kontrahenten und führte Stichbewegungen in dessen Richtung aus. Die alarmierte Polizei traf den türkischen Staatsbürger in seiner Wohnung an und nahm ihn fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt, außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.