Raubversuch: Junge Frau soll Mann gerempelt und mit Messer bedroht haben

Polizisten der Polizeiinspektion Storchengasse mussten am Montagnachmittag in die Herklotzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus ausrücken. Ein Mann hatte die Beamten gerufen, da er zuvor Opfer eines versuchten Raubes wurde.

Eine junge Frau rempelte den Mann offenbar an und forderte ihn dann auf, sein Geld herauszugeben. Dabei soll sie mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Passanten beobachteten den Vorfall, sodass die Verdächtige ohne Beute flüchtete. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die unbekannte Täterin trug laut Polizei eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter