Raubversuch an der Wohnungstür: Verdächtiger auf der Flucht

Am Montagabend kam es in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Raubversuch. Ein 37-Jähriger rief die Polizei weil ein Mann an seiner Tür geklopft hatte und in aufgefordert habe soll, ihm Bargeld zu geben. Weil er ihm aber kein Geld geben konnte, soll der Verdächtige das Opfer dann mit einer Schere hinter seinem Ohr verletzt haben, bevor er flüchten konnte.

Eine Sofortfahndung verlief negativ, das Opfer dürfte den Verdächtigen aber kennen und nannte der Polizei dessen Namen. Der 37-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt.

