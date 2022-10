Einsatz wegen Lärmbelästigung führte zu gesuchtem 27-Jährigen

Weil es in einer Wohnung in der Kienmayergasse in Wien-Penzing am Montagnachmittag laut wurde, wurde die Polizei gerufen. Die Wohnungstür öffnete dann ein 27-jähiger Pole. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich dann heraus, dass der Mann in seinem Heimatland gesucht wird und ihm eine 2,5 Jahre lange Haftstrafe droht.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen auf die Polizeistation mit. Als der aber merkte, dass er nun wohl festgenommen werden würde, riss er ein Fenster auf und versuchte zu flüchten. Als ihn die Polizisten aufhalten wollten, wehrte er sich - vergeblich. Die Polizei nahm ihn schließlich fest und brachte ihn in die Justizanstalt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: