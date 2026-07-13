Neun Euro geraubt: Polizei ermittelt gegen drei Jugendliche

Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben drei Jugendliche im Alter von fünfzehn und sechzehn Jahren ausgeforscht, die im Verdacht stehen, einen 14-Jährigen auf offener Straße ausgeraubt zu haben.

Der Vorfall soll sich am 21. Mai 2026 ereignet haben. Die drei syrischen und afghanischen Staatsangehörigen sollen den Jugendlichen zunächst nach Kleingeld gefragt und ihm anschließend neun Euro aus der Hosentasche genommen haben. Danach sollen sie versucht haben, ihm eine Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Als der 14-Jährige sein Geld zurückforderte, soll einer der Verdächtigen ihn mit der Faust gegen den Oberarm geschlagen haben.

Ein Lehrer einer nahegelegenen Mittelschule beobachtete den Vorfall und ging auf die Jugendlichen zu. Daraufhin sollen die drei geflüchtet sein.