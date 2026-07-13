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Wien

Polizeieinsatz: Toter Mann am Reumannplatz entdeckt

Ein 54-jähriger Mann ist am Reumannplatz in Wien-Favoriten tot aufgefunden worden. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.
13.07.2026, 11:43

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Sujetbild: Polizistin geht auf Polizeiwagen zu.

Ein 54-jähriger Mann ist am Montagvormittag am Reumannplatz in Wien-Favoriten tot aufgefunden worden. Für ihn kam laut Wiener Berufsrettung jede Hilfe zu spät.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Fundort ab. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht von einem Tod durch Fremdeinwirkung aus.

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Bei dem Verstorbenen soll es sich laut ersten Informationen um einen Mann aus dem Obdachlosenmilieu handeln. Die genauen Umstände des Todes werden derzeit noch untersucht.

Blaulicht
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