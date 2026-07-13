Polizeieinsatz: Toter Mann am Reumannplatz entdeckt

Ein 54-jähriger Mann ist am Montagvormittag am Reumannplatz in Wien-Favoriten tot aufgefunden worden. Für ihn kam laut Wiener Berufsrettung jede Hilfe zu spät.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Fundort ab. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht von einem Tod durch Fremdeinwirkung aus.