Nächtliche Einbruchstour in Wien: Polizei nimmt 14-Jährigen fest
Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht auf Sonntag nach mehreren mutmaßlichen Einbrüchen in Wien festgenommen worden.
Der Bursche soll gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen, beide mit Sturmhauben maskiert, zunächst versucht haben, in ein Blumengeschäft in Wien-Neubau einzubrechen. Wenig später sollen die beiden in ein Restaurant in der Josefstadt eingedrungen sein.
Als Polizisten der Polizeiinspektion Boltzmanngasse im Lokal eine Person mit einer Taschenlampe bemerkten, flüchtete der Verdächtige über einen Innenhof. Daraufhin wurde eine groß angelegte Fahndung eingeleitet, an der unter anderem die WEGA und die Polizeidiensthundeeinheit beteiligt waren.
Die Beamten entdeckten den mutmaßlichen Einbrecher schließlich in der Bartensteingasse. Der 14-jährige afghanische Staatsangehörige hatte sich unter einem geparkten Auto versteckt und wurde festgenommen. Bei ihm wurden eine Sturmhaube, rund 30 Euro Münzgeld und ein Schraubenzieher sichergestellt.
Zudem stellten die Polizisten zwei E-Mofas sicher, die laut Polizei vermutlich als Fluchtfahrzeuge verwendet werden sollten. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.
Kommentare