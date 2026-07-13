Nächtliche Einbruchstour in Wien: Polizei nimmt 14-Jährigen fest

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht auf Sonntag nach mehreren mutmaßlichen Einbrüchen in Wien festgenommen worden.

Der Bursche soll gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen, beide mit Sturmhauben maskiert, zunächst versucht haben, in ein Blumengeschäft in Wien-Neubau einzubrechen. Wenig später sollen die beiden in ein Restaurant in der Josefstadt eingedrungen sein.