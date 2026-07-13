Unfall in Schwechat: 30-jähriger Wiener tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am späten Sonntagabend ein 30-Jähriger ums Leben gekommen.

Polizeiangaben vom Montag zufolge war der Wiener mit seinem Pkw von der B10 abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Wagen wurde in die Luft geschleudert und blieb letztlich am Dach liegen. Der 30-Jährige erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.