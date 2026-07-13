Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Unfall in Schwechat: 30-jähriger Wiener tödlich verunglückt

Ein schwerer Unfall auf der B10 endete tödlich: Ein 30-jähriger Wiener kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.
13.07.2026, 10:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehrauto von vorne

Bei einem Verkehrsunfall in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am späten Sonntagabend ein 30-Jähriger ums Leben gekommen.

Flughafen Wien: Zoll stoppt illegalen Welpen-Schmuggel aus China

Polizeiangaben vom Montag zufolge war der Wiener mit seinem Pkw von der B10 abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Wagen wurde in die Luft geschleudert und blieb letztlich am Dach liegen. Der 30-Jährige erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen. 

Bruck an der Leitha Wien
Agenturen  | 

Kommentare