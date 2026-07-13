Tuk-Tuk-Unfall in NÖ: Alko-Lenker rammt Jugendliche

Bei einem Unfall mit einem mit drei Personen besetzten Tuk-Tuk in Kilb (Bezirk Melk) ist am Wochenende ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 35-Jähriger war mit einem Klein-Lkw gegen das Fahrzeug gekracht und zunächst geflüchtet. Ein später bei ihm durchgeführter Alkomattest verlief nach Polizeiangaben vom Montag positiv, der Führerschein des Mannes ist vorläufig weg.

Tuk-Tuk landete im Graben

Der Zusammenstoß hatte sich am Samstag gegen 4.40 Uhr auf der L5246 ereignet. Das Tuk-Tuk landete im Straßengraben. Die 17-jährige Lenkerin erlitt leichte Blessuren und wurde in das Landesklinikum Amstetten gebracht.