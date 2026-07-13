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Niederösterreich

Tuk-Tuk-Unfall in NÖ: Alko-Lenker rammt Jugendliche

Ein 18-Jähriger ist bei dem Unfall im Bezirk Melk lebensgefährlich verletzt worden. Der Lenker des Klein-Lkw, der den Unfall verursachte, flüchtete zunächst.
13.07.2026, 12:48

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Rettungshubschrauber des ÖAMTC.

Bei einem Unfall mit einem mit drei Personen besetzten Tuk-Tuk in Kilb (Bezirk Melk) ist am Wochenende ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

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Ein 35-Jähriger war mit einem Klein-Lkw gegen das Fahrzeug gekracht und zunächst geflüchtet. Ein später bei ihm durchgeführter Alkomattest verlief nach Polizeiangaben vom Montag positiv, der Führerschein des Mannes ist vorläufig weg.

Tuk-Tuk landete im Graben

Der Zusammenstoß hatte sich am Samstag gegen 4.40 Uhr auf der L5246 ereignet. Das Tuk-Tuk landete im Straßengraben. Die 17-jährige Lenkerin erlitt leichte Blessuren und wurde in das Landesklinikum Amstetten gebracht.

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Der lebensgefährlich verletzte 18-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Ebendort landete auch eine schwer verletzte Gleichaltrige, die ebenfalls auf dem Tuk-Tuk mitgefahren war.

Melk
Agenturen, safran  | 

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