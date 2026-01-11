Niederösterreich

Tödlicher Unfall in NÖ: Mann (80) prallte gegen Hausmauer und starb

Ein beleuchtetes Schild mit der Aufschrift „Notarzt“.
Der Mann wurde noch erstversorgt, erlag aber im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
11.01.26, 09:22

Ein 80-jähriger Autolenker ist am Samstagvormittag durch einen Verkehrsunfall in Kilb (Bezirk Melk) ums Leben gekommen. Sein Pkw war im Ortsgebiet rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen eine Hausmauer, berichtete die Polizei.

Der 80-Jährige wurde noch erstversorgt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen.

Melk
