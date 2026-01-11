Schnee-Unfall von 5 Jugendlichen: Mädchen (14) schwer verletzt
Bei einem Autounfall auf einer verschneiten Landesstraße bei Aichkirchen (Bez. Wels-Land) sind in der Nacht auf Sonntag fünf Jugendliche verletzt worden. Der 19-jährige Lenker aus Wels wollte auf einem abfallenden Abschnitt vor einer Kurve bremsen, wodurch der Wagen ins Rutschen kam, gegen die Leitschiene prallte und sich überschlug. Das Auto wurde dann von Bäumen abgebremst, sonst wäre es über einen 20 Meter hohen Steilhang gestürzt, informierte die Polizei.
Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Vöcklabruck, das hinten saß, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Es wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Lenker, sein 18-jähriger Beifahrer und zwei weitere 14-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Klinikum Wels gebracht.
