Oberösterreich

Schnee-Unfall von 5 Jugendlichen: Mädchen (14) schwer verletzt

Rote Jacken von Notärzten mit dem Schriftzug "Notarzt" im Schneefall.
Das Fahrzeug kam auf verschneiter Fahrbahn ins Rutschen und überschlug sich. Eine Baumgruppe verhinderte Schlimmeres.
11.01.26, 08:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei einem Autounfall auf einer verschneiten Landesstraße bei Aichkirchen (Bez. Wels-Land) sind in der Nacht auf Sonntag fünf Jugendliche verletzt worden. Der 19-jährige Lenker aus Wels wollte auf einem abfallenden Abschnitt vor einer Kurve bremsen, wodurch der Wagen ins Rutschen kam, gegen die Leitschiene prallte und sich überschlug. Das Auto wurde dann von Bäumen abgebremst, sonst wäre es über einen 20 Meter hohen Steilhang gestürzt, informierte die Polizei.

Schnee-Unfall in Kirchberg: 39-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug

Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Vöcklabruck, das hinten saß, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Es wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Lenker, sein 18-jähriger Beifahrer und zwei weitere 14-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Klinikum Wels gebracht.

Agenturen, best  | 

Kommentare