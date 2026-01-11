Schnee-Unfall von 5 Jugendlichen: Mädchen (14) schwer verletzt

Bei einem Autounfall auf einer verschneiten Landesstraße bei Aichkirchen (Bez. Wels-Land) sind in der Nacht auf Sonntag fünf Jugendliche verletzt worden. Der 19-jährige Lenker aus Wels wollte auf einem abfallenden Abschnitt vor einer Kurve bremsen, wodurch der Wagen ins Rutschen kam, gegen die Leitschiene prallte und sich überschlug. Das Auto wurde dann von Bäumen abgebremst, sonst wäre es über einen 20 Meter hohen Steilhang gestürzt, informierte die Polizei.