Schnee-Unfall in Kirchberg: 39-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug

Verwischte Aufnahme eines Polizeiautos mit der Aufschrift "POLIZEI" in Weiß auf blauem Grund.
Die 39-jährige Lenkerin wurde bei dem Vorfall verletzt.
09.01.26, 19:19

Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin hat am frühen Freitagnachmittag beim bergab fahren auf glatter Schneefahrbahn in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) die Kontrolle verloren und ist über eine angrenzende Wiese rund 160 Meter in ein Waldstück abgerutscht.

Dort kam das Auto zum Stillstand. Die Österreicherin wurde verletzt und schließlich mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei.

