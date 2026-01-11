Frontal-Crash bei Schnee: 7 Verletzte, darunter 4 Kinder
Das Auto eines 27-jährigen Lenkers war auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Wagen eines entgegenkommenden 44-Jährigen gerutscht.
Eine Frontalkollision zweier Pkw hat Samstagnachmittag in Rankweil (Bezirk Feldkirch) sieben Verletzte - darunter vier Kinder - gefordert. Das Auto eines 27-jährigen Lenkers war auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Wagen eines entgegenkommenden 44-Jährigen gerutscht. In den Autos befanden sich jeweils zwei Kinder, im Fahrzeug des 27-Jährigen saß zudem seine Ehefrau. Die Verunfallten wurden in die Krankenhäuser Dornbirn und Feldkirch eingeliefert, teilte die Polizei mit.
Die Unfallstelle war für fast drei Stunden komplett gesperrt. Die beiden Autos wurden stark beschädigt.
