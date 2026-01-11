Frontal-Crash bei Schnee: 7 Verletzte, darunter 4 Kinder

Eine Frontalkollision zweier Pkw hat Samstagnachmittag in Rankweil (Bezirk Feldkirch) sieben Verletzte - darunter vier Kinder - gefordert. Das Auto eines 27-jährigen Lenkers war auf der schneebedeckten Fahrbahn in den Wagen eines entgegenkommenden 44-Jährigen gerutscht. In den Autos befanden sich jeweils zwei Kinder, im Fahrzeug des 27-Jährigen saß zudem seine Ehefrau. Die Verunfallten wurden in die Krankenhäuser Dornbirn und Feldkirch eingeliefert, teilte die Polizei mit.