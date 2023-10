Verkehrsrowdy im Audi: Auf Koks mit 200 km/h durch Wien

Dass in Wien ein Lenker mit einem PS-starken Wagen durch laute Motorengeräusche auf sich aufmerksam macht, ist für die Polizei nichts Außergewöhnliches. Dementsprechend wenig dachte sich ein Beamter der Verkehrspolizei im Juli dieses Jahres, als er sich an einer Kreuzung in der Donaustadt zu Fuß einem Audi RS7 mit laut knallendem Auspuff näherte. „Ich wollt’ ihm nur sagen, dass er den Blödsinn lassen soll“, erinnert sich der Beamte an die nächtliche Kontrolle.

➤ Mehr lesen: Wochenlang Geschäftsmann erpresst: Polizei schnappt Schutzgeld-Bande

Der Fahrer in dem geliehenen 150.000-Euro-Boliden, der zuvor laut eigener Aussage „drei bis vier Nasen Koks gezogen“ hatte, bekam Panik. Obwohl die Ampel rot zeigte, stieg er aufs Gas und raste richtig Autobahn.