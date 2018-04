Rasches Lifting in der Mittagspause

So wie Annelies Ries und Michaela Klocke denken offenbar immer mehr Menschen. „Vor einigen Jahren waren Schönheitsoperationen ein Thema für die wohlhabende A-Schicht, heute leisten sich auch Durchschnittsverdiener eine Behandlung“, sagt Chirurgin Dagmar Millesi. Einerseits sei das bedingt durch TV-Sendungen wie „Alles für die Schönheit“. Aber auch die Bilder der scheinbar perfekten Menschen in den sozialen Netzwerken leisten ihren Beitrag.

An eine Sättigung des Kundenstamms glaubt auch Chirurg Jörg Knabl jedenfalls noch lange nicht: „Statistisch gesehen geht noch ein geringer Anteil zu einem Schönheitschirurgen, unter zehn Prozent.“ Interessiert seien bis zu 40 Prozent. Kontinuierlich sperren also neue Ordinationen auf, rund 250 gibt es im ganzen Land. Allein ein Zehntel befindet sich im ersten Wiener Gemeindebezirk. „Früher gab es drei plastische Chirurgen im Ersten, heute sind es mehr als 25“, sagt Millesi, bei der sich der Standort in der Naglergasse einfach so ergeben hat.

Rafic Kuzbari hat das Goldenen Quartier hingegen bewusst gewählt: „Wenn Patienten eine minimal invasive Behandlung haben, und danach nicht beeinträchtig sind, ist ein zentraler Ort von Vorteil.“ So könne man den Termin mit Erledigungen verbinden, vielleicht in die Mittagspause legen. Und wenn Patienten über Nacht bleiben, können sie Speisen aus dem nahe gelegenen Luxushotel der Kette Park Hyatt bestellen.