Wachstum bringt Wiens Finanzen unter Druck

Auch im Rest des Landes wächst die Bevölkerung immer schneller: Am 1. Jänner 2015 lebten exakt 8.584.926 Menschen in Österreich. Das sind um 77.140 mehr als zu Beginn des Jahres davor. Zum Vergleich: 2013 betrug das Plus lediglich 55.926 Personen. Ausschlaggebend für das starke Wachstum war laut Statistik Austria wie bereits in den Jahren davor vor allem die Zuwanderung. Die meisten der Zuwanderer kamen aus EU- bzw. europäischen Ländern (siehe Grafik).

Besonders starke Zuwächse verbuchten die Landeshauptstädte Innsbruck und Linz, die mit einem Plus von 1,92 bzw. 1,86 Prozent sogar noch Wien überflügelten.