Bei Rangierarbeiten: AUA-Maschine ohne Passagiere stark beschädigt

Ein Airbus der Austrian Airlines sei am Wochenende am Wiener Flughafen in Schwechat schwer beschädigt worden, das berichtete das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings" am Sonntag. „Wir bestätigen, dass es außerhalb des Betriebes des Luftfahrtzeuges, also ohne Crew und Fluggäste an Bord, zu einer Beschädigung eines unserer Flugzeuge des Typs A320neo gekommen ist. Eine Untersuchung zu Schadensursache und -höhe wurde eingeleitet“, zitierte das Portal eine AUA-Sprecherin dazu.