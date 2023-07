Rammstein-Frontmann äußert sich zu Angriff auf ORF-Team

Am gestrigen Donnerstag ist das zweite Konzert der Kultband Rammstein in Wien über die Bühne gegangen. Die Debatte über Frontmann Till Lindemann reißen nicht ab. Derzeit wird in Deutschland gegen ihn ermittelt. Das Ermittlungsverfahren sei wegen "Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln" eingeleitet worden, hießt es von der Berliner Staatsanwaltschaft.

Erst vor wenigen Tagen sagte eine Österreicherin aus, sie sei von Lindemann, als sie den Sex verweigerte, aufs Gesäß geschlagen worden. Das Management und die Anwälte der Band haben die Vorwürfe stets scharf dementiert und mit Klagen gedroht. Die Tournee der Gruppe ging trotz Protesten weiter.

