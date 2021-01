Rätselhafter Todesfall in Wien: Feuerwehr untersucht Kohlenmonoxid-Unfall

Derzeit läuft ein größerer Feuerwehreinsatz in der Thimiggasse in Wien-Währing. Nach KURIER-Informationen soll in einer Wohnung ein Mann gestorben sein. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat in der Wohnung Kohlenmonoxid "in einer sehr konzentrierten Form gemessen", wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr bestätigt. Wie es zu dem Gasaustritt kam, könne man derzeit noch nicht genau sagen.

Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständigen Verbrennungen, bei Bränden oder auch bei defekten Gasthermen. Es ist farb-, geruch- und geschmacklos, eine Vergiftung kann tödlich enden.

Mehr Informationen in Kürze.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: