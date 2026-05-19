Ampeln, Pfeile und Co.: Grüne wollen grüne Welle für Radwege

In der heutigen Gemeinderatssitzung unternehmen die Grünen den wiederholten Anlauf, den Radverkehr in der Stadt zu beschleunigen – und haben dabei die Ampelschaltungen im Visier. Anlass dafür sind die jüngsten KURIER-Berichte zum neuen Radweg in der Alserbachstraße im Neunten, wo Radler seither aufgrund ungünstiger Schaltungen teils doppelt so lange brauchen wie früher.

„Das ist nicht nur absurd, sondern politisch aufschlussreich: Wenn selbst bei neu errichteter Radinfrastruktur die Ampelsteuerung den Radverkehr systematisch ausbremst, dann liegt kein Einzelfehler vor, sondern ein strukturelles Problem“, heißt es in einem Antrag der Grün-Gemeinderäte Kilian Stark und Heidi Sequenz. Unter dem Titel „Benachteiligung aktiver Mobilität bei Wiens Ampelschaltungen beenden“ wird Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) aufgefordert, „Ampelschaltungen entlang wichtiger Radverbindungen in Wien systematisch zu überprüfen und Maßnahmen zur Gleichstellung und Beschleunigung der aktiven Mobilität umzusetzen“.