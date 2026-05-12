Kurz nach Eröffnung: Neuer Radweg-Belag wird wieder abgetragen

Als zehn Tage vor Weihnachten der neue Radweg in der Alserbachstraße eröffnet wurde, überschlugen sich die Politiker regelrecht in Lobeshymnen. Für Verkehrsstadträtin Ulli Sima ist die Verbindung das „persönliche Radwegoffensive-Highlight“, das zusammen mit dem klimafitten Julius-Tandler-Platz „wirklich rundum gelungen“ sei. Doch das Weihnachtsgeschenk für das Radvolk entpuppt sich nunmehr als eine Art Danaergeschenk – also etwas, das mehr Nach-, als Vorteile bringt.

KURIER-Leser kennen die pannenreiche Vorgeschichte, die nunmehr um eine Facette reicher ist: Zunächst stellte sich die aufwendig umgebaute Strecke zwischen Gürtel und Friedensbrücke in Form eines Zweirichtungsradwegs als wahre Kriechspur heraus: Grund ist die äußerst ungünstige Ampelschaltung beim Franz-Josefs-Bahnhof, die eine rote Welle zur Folge hat (und viele Radler gefährlich auf die Pkw-Fahrbahn umspuren lässt). Bei einem Test mit Stoppuhr zeigte sich, dass der neue Radweg zwar deutlich sicherer ist, man dafür aber rund doppelt so lang benötigt als früher: nämlich sieben statt drei Minuten.

Zusätzlich werden Radler, die von der Währinger Straße kommen, in der Boltzmanngasse ausgebremst: Die dort im Zuge des Radwegbaus erneuerte Ampel erkennt oft Radfahrer nicht – weil die im Boden eingelassenen Sensoren nicht anschlagen.

Und nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Im Bereich zwischen Julius-Tandler-Platz und Friedensbrücke wird der nagelneue Radweg-Belag soeben wieder abgefräst; zurück bleiben nicht ganz ungefährliche Erhebungen durch die Gas-, Wasser- und Kanalanschlüsse.