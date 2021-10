Radfahrerin prallt gegen unachtsam geöffnete Autotüre und stürzt

In der Arbeitergasse in Wien-Margareten kam es am Donnerstagvormittag zu einem sogenannten "Dooring"-Unfall. So werden Verkehrsunfälle bezeichnet, bei denen Autofahrer, ohne auf vorbeifahrende Radfahrer zu achten, plötzlich die Autotüre öffnen.

In diesem Fall parkte ein 47-Jähriger sein Auto parallel zum Fahrbahnrand, gleichzeitig wollte eine 30-jährige Fahrradfahrerin an dem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Der Mann soll die Fahrzeugtüre geöffnet haben und die 30-Jährige ist gegen sie gestoßen und dadurch zu Sturz gekommen.

Vor Ort wurde die Frau von einem Wiener Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Verpassen Sie keine Meldung von Feuerwehr, Polizei und Rettung mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: