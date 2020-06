Radelnde KURIER-Redakteure

" Wien wird immer leiwander"

Ja, Sie haben richtig ge­lesen: Wien wird für uns Radler immer leiwander. Natürlich kann auch ich hundert verkehrstechnische Sünden aufzählen. Und natürlich haben die Radfahrer in Kopenhagen mehr Rechte als wir hier.

Aber sehen wir es einmal ohne Radfahrer-Brille. Ich erinnere mich an dunkle Vorzeiten, noch gar nicht so lange her, als uns Autofahrer wie Freiwild vor sich hergetrieben haben.

Damals gab es kaum Radwege in der Stadt, keine Radabstellplätze, keine hippen Räder, auch noch kein Citybike. Vor allem aber nur Gelächter für alle, die keinen Verbrennungsmotor benützen wollten.

Der Radweg um den Ring ist immer noch lebens­gefährlich. Auf der anderen Seite ist das Radroutennetz schon ganz ordentlich, und das Nummerntaferl zum Glück nur ein Polit-Gag.

Auch macht der Vergleich sicher. Oder kennen Sie vergleichbar große Metropolen abseits von Zürich, Amsterdam, der einen oder anderen deutschen Stadt, die mit Wien mithalten können?

Uwe Mauch