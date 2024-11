Quartett überfiel Mann in Wien und raubte Schuhe, Box und Geld

Der brutale Überfall passierte bereits am 16. Oktober , nun konnte die Polizei den Fall aus Wien-Floridsdorf klären. Ein 19-Jähriger öffnete einer gleichaltrigen Bekannten an jenem Tag seine Wohnungstüre, nachdem sie bei ihm angeläutet hatte.

Der dritte Mann soll den 19-Jährigen mit einem Messer bedroht und Wertgegenstände gefordert haben. Die Tatverdächtigen forderten Bargeld, Schuhe und eine Musikbox von ihrem Opfer und ergriffen anschließend mit ihrer Beute die Flucht. Zwei Tage nach dem Überfall erstattete der 19-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Geraubtes Schuhpaar gefunden

"Durch intensive und akribische Ermittlungsarbeit ist es den Kriminalbeamten gelungen, zunächst die Frau und einen der männlichen Tatverdächtigen (21) auszuforschen", gab die Polizei am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien konnten die beiden bereits am 30. November an der Wohnadresse des 21-Jährigen festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein Paar der geraubten Schuhe sowie eine geringe Menge Cannabiskraut.