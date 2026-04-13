Putzen als unreflektierte Alltagstechnik: Zeit für frischen Glanz

Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, die Scheiben sind verschmiert, das schlechte Gewissen nagt. So weit, so bekannt. Alle Jahre wieder redet alles um diese Zeit vom Frühjahrsputz, doch kaum jemand beschäftigt sich mit dem, was hinter der Alltagstätigkeit des Putzens steht. Das haben das Wiener Ehepaar Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter, auch bekannt als Performance-Duo „honey&bunny“, im beruflichen Kontext gemacht. Sie richten einen kritischen Blick auf die unreflektierte Kulturtechnik. Das Zuhause sauber zu halten, ist in der Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit geworden – gegenteiliges Verhalten ist nur Kindern, Teenagern und Junggesellen erlaubt. Und nein, hier muss nicht gegendert werden. „Eine Singlefrau mit einer unaufgeräumten, schmutzigen Wohnung hat ihr Leben nicht im Griff, das darf nicht sein“, bringt es Martin Hablesreiter auf den Punkt. Es gibt tradierte Rollenbilder. Das Ergebnis ihrer Recherchen: Putzen im Privatbereich hat hierarchische, politische und kulturelle Dimensionen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ulrike Köb/Daisuke Akita MA48: Das Duo zeigt auf, ohne wen es in der Stadt kaum geht.

„Sauberkeit wird vorausgesetzt, geputzt wird aber im Verborgenen“, betont Stummerer. „Wer putzt, ist praktisch unsichtbar“, pflichtet Hablesreiter bei. Diese Arbeit gelte als wertlos, sie werde weder gesellschaftlich anerkannt noch monetär entsprechend abgegolten. Er identifiziert hier ein gesellschaftspolitisches Problem und verdeutlicht es mit einem Beispiel aus dem Krankenhausbetrieb. Der Chirurg sei der Gott in Weiß, der Leben rettet. Die Putzfrau hingegen werde kaum wahrgenommen, noch seltener gegrüßt – „und das, obwohl ein Krankenhaus zur Todesfalle würde, wenn sie nicht da wäre.“ Zum Saubermachen gehöre viel Wissen dazu und es sei auch körperlich herausfordernd – wenn man das in der Gesellschaft anerkennen würde, wäre es keine „Frauenarbeit“ mehr, ist Stummerer überzeugt. Definitionsfrage Eine andere Sache, die ebenfalls von der Gesellschaft abhängt, ist die Definition davon, was eigentlich als schmutzig gilt. Das Paar hat einige Zeit in Japan gelebt und meint, dass dort ein höheres Niveau an Sauberkeit herrscht. „Sie haben ein anderes Schmutzempfinden als wir – sie grausen sich ein bissl vor uns“, sagt Hablesreiter. Ein anderes Beispiel sei Amerika: Keimfreiheit sei dort stärker ausgeprägt. „Amerikanerinnen und Amerikaner fühlen sich bei uns in einem Hotel mit 150 Jahre alten Möbeln nicht wohl.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Böhlau Verlag Das neue Buch des Duos: „Putzen. Eine Kulturtechnik“.