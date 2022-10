Punktlandung am Nationalfeiertag

Besondere Aufmerksamkeit bekommt in diesem Jahr die Miliz. In filmischen Porträts von Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky erzählen Milizsoldaten, was Heimatliebe und Patriotismus für sie bedeutet. Man dürfe diese Werte nicht den ganz Rechten überlassen, so der Filmemacher über das Projekt.

Die Filme werden auch auf einer neuen Homepage (www.nationalfeiertag22.at) zu sehen sein. Hier könne Daheimgebliebene auch Helikopter und Panzer entdecken.