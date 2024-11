Pühringer will Grüne-Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl werden

Judith Pühringer bewirbt sich als Spitzenkandidaten der Grünen bei der Wien-Wahl im kommenden Jahr. Das hat die Partei am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz verkündet.

Für die Grünen gehe es bei der Wahl um viel, so Kraus. Er sei überzeugt, dass die SPÖ weiterhin den Bürgermeister stellen werde nach der Wahl 2025. Kommendes Jahr entscheide sich jedoch, ob die SPÖ zurückkehre in die „Betonvergangenheit“ mit der ÖVP, oder ob die Wahl auf eine Zukunft mit den Grünen falle.

Trendumkehr für Grüne erhofft

"Judith geht's an", lautet einer der Slogans auf den ebenfalls heute präsentierten Plakaten. Pühringer verwies allerdings nicht nur auf die Zukunft, sondern auch auf Errungenschaft der grünen Regierungsbeteiligung in Wien zwischen 2010 und 2020 - also etwa auf die Umgestaltung der Mariahilfer Straße, die Kindermindestsicherung oder das 365-Euro-Ticket. Auch in der Opposition habe man sich für die Interessen der Wienerinnen und Wiener stark gemacht, beispielsweise in Sachen Renaturierung.

Dass die Lage angesichts jüngster Wahlergebnisse für die Partei aktuell nicht einfach sei, wurde aber ebenfalls nicht verhehlt. "Wir werden die Trendumkehr für die Grünen in Wien schaffen nächstes Jahr", versprach Kraus.