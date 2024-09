Wiener Grüne berufen Unwetter-Sondergemeinderat ein

Vor drei Wochen sei der Sondergemeinderat, der am Freitag stattfindet, von den Wiener Grünen beantragt worden. Eigentlich hätte man am 20. September über die Sommerbilanz der Hitzetage sprechen wollen, sagte Peter Kraus, Parteivorsitzender der Wiener Grünen im Vorfeld bei einer Pressekonferenz am Dienstag.