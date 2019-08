Angebliche Polizeigewalt: Urheber veröffentlicht ganzes Video

Seit Anfang Juni brennt die Debatte rund um ein Video, das Polizeigewalt zeigen soll. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie ein Polizist bei einer Klima-Demo in Wien mehrmals auf einen Demonstranten einschlägt.

Laut dem Beamten habe er lediglich zwei oder drei Mal auf den Arm des Demonstranten geschlagen, um eine Festnahme zu ermöglichen. Die Aktivisten sprechen hingegen von übermäßiger Gewalt und wiederholten Schlägen in die Nierengegend.

Echtheit angezweifelt

Vor wenigen Tagen stellten Experten und die Polizei in den Raum, dass das Video von Urheber Marcus Hohenecker manipuliert worden sein könnte. Er selbst gibt zu, am Ende sogenannte Loops eingebaut zu haben, um die Szene noch einmal zu zeigen. Manipuliert habe er das Bildmaterial nicht. Am Donnerstag veröffentlichte der Aktivist das ganze Video ohne Loops auf seinem Twitter-Account.