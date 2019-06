Prügelvideo: Betroffener Beamte wird in den Innendienst versetzt

Nach dem Auftauchen des mutmaßlichen Prügelvideos von der Klimademo greift Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl nun durch. Der betroffene Beamte, der die Schläge ausgeführt haben soll, wird mit sofortiger Wirkung in den Innendienst versetzt.

"Ich bin an einer vollständigen Aufklärung des Vorfalles interessiert", kündigte Pürstl in einer Stellungnahme gegenüber dem KURIER an und bestätigte die Versetzung des mutmaßlichen Prügel-Polizisten. Derzeit laufen darüber hinaus interne Untersuchungen des Büros für besondere Ermittlungen und der Staatsanwaltschaft. Nach diesen könnte es weitere Maßnahmen geben, die bis hin zu einer Entlassung führen. Allerdings kann die Versetzung auch zurückgenommen werden, falls entlastende Fakten auftauchen.