Kinder in Straßenbahn attackiert: "Jeder könnte ihr Opfer werden"

Sie ist am 23. März 26 Jahre alt geworden, in Jakarta geboren und mit zwei Jahren nach Österreich gekommen. Heute nimmt die junge Frau vor dem Richter Platz.

Mit ihren schwarzen Jeans, dem weißen T-Shirt, die schwarzen Haare mit einem dünnen weißen Haarband zu einem Zopf gebunden, sieht die zierliche Frau aus, als ob sie niemandem etwas zuleide tun könnte.

Die Bilder, die der Richter später aus der Überwachungskamera einer Straßenbahn - es war die O-Linie - zeigen wird, lassen anderes vermuten.

Auch die Vorgeschichte weist darauf hin: Die Frau hat bereits eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung zu sechs Monaten Haft erhalten.

"Best-of an Vorfällen"

"Es ist nur ein Best-of, das wir heute verhandeln", leitet der Richter ein. Denn nur drei schwerwiegende Fälle hat die Staatsanwaltschaft im Strafantrag, der eine Einweisung in eine forensisch-therapeutische Einrichtung beinhaltet. Deshalb wird die junge Frau auch als "Betroffene", und nicht als Angeklagte geführt.

Denn sie hat den "Jackpot" der Psychiatrie erhalten, wie es der Gutachter bezeichnet: Eine schizoaffektive Störung, also Schizophrenie mit Wahnvorstellungen, dazu bipolare Störungen und eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit erhöhtem Aggressionspotenzial, gepaart mit der Unfähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Und sie nehme "Drogen, die sich ihr gerade bieten", was die Problematik verschärfe.

Deshalb ist der Gutachter überzeugt: "Jeder könnte ihr Opfer werden." Bei ihr bestehe ein "hohes Risiko, dass es wieder zu gewalttätigen Attacken kommen wird, vor allem auf Kinder, sagt der Gutachter.