Frau vergewaltigt, in Wohnung gesperrt und zur Prostitution gezwungen

In Handfesseln wird der gebürtige Rumäne am Dienstagnachmittag in den Verhandlungssaal des Landesgerichts Wien gebracht. Er blickt starr in die Kamera, wendet den Blick nicht ab. Als er vor der Richterin zu den Vorwürfen Stellung nimmt, ist seine Stimme laut, er spricht schnell.

Die Liste an Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Wien gegen den 43-jährigen Angeklagten ist lang: Er muss sich wegen grenzüberschreitendem Prostitutionshandel, Zuhälterei, Nötigung, Freiheitsentziehung sowie Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Auch Sachbeschädigung und unterlassene Hilfeleistung sind Teil der Anklage. Der 43-Jährige soll im September 2025 eine junge Frau aus Rumänien unter falschen Versprechungen nach Österreich gelockt und dort über mehrere Tage hinweg schwer misshandelt, ausgebeutet und festgehalten haben. Er habe ihr einen Job als Kellnerin in einem Wiener Kaffee in Aussicht gestellt.

Mit falschem Job nach Österreich gelockt Am 12. September soll der 43-Jährige mit der jungen Frau nach Wien gefahren sein und sie in eine Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus gebracht haben. "Aus der Wohnung konnte sie nicht heraus. Sie hat sich dann einen Transporter zurück nach Rumänien organisiert, woraufhin er vollkommen ausgerastet ist", sagt die Staatsanwältin. Er habe das Mobiltelefon der jungen Frau auf den Boden geworfen und gemeint, wenn sie sich nicht an seine Regeln halte, dann werde ihr das gleiche passieren wie dem zerstörten Handy.

"Wird niemand mitbekommen, wenn du hier stirbst" In den darauffolgenden Tagen soll der Mann die Frau massiv eingeschüchtert, bedroht und kontrolliert haben. Er habe angekündigt, das Opfer zu schlagen, ihr Gesicht zu entstellen oder intime Fotos zu veröffentlichen, sollte sie sich widersetzen. Der Beschuldigte habe ihr außerdem gedroht, sie umzubringen und gesagt, "es werde sowieso keiner mitbekommen, wenn sie hier sterben würde", schilderte das Opfer in der Einvernahme, die vor Gericht abgespielt wurde.

Sexuelle Übergriffe In der Wohnung soll es auch zu mehrfachen Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen durch den Angeklagten gekommen sein. "Ich muss testen, wie gut du das machst, du sollst es ja dann mit den Kunden machen", soll der 43-Jährige laut Angaben des Opfers gesagt haben. Er habe ihr zudem auch vorgeschrieben, wie sie ihrer "Tätigkeit" nachzugehen habe, und ihr sämtliche Einnahmen abgenommen. Dafür soll er sie in ein Hotelzimmer gebracht und die Freier über eine Website organisiert haben. "Ich hatte immer ungeschützten Geschlechtsverkehr mit den Männern. Einmal hat er mir eine Pille danach gekauft", schilderte das Opfer.

Freiheitsentzug und sexuelle Übergriffe Neun Tage lang dauerte das Martyrium der jungen Frau. Am 23. September eskalierte die Situation dann: Die Frau sprang laut Anklage aus dem Fenster der Wohnung. Obwohl der Beschuldigte Zeuge des Vorfalls gewesen sein soll, habe er keine Hilfe geleistet. Stattdessen ließ er die schwer verletzte Frau vor dem Gebäude zurück und nahm ihr Mobiltelefon an sich.

"Sie wollte als Prostituierte arbeiten" Der Angeklagte selbst bekannte sich zum Prostitutionshandel, der Sachbeschädigung und der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Den Vorwurf der Vergewaltigung und der Freiheitsentziehung wies der 43-Jährige von sich. "Als wir uns kennengelernt haben, hat sie gesagt, sie möchte in Österreich als Prostituierte arbeiten, sie hat das vorher schon gemacht. Sie hat einen Fahrer gebraucht", sagte der Beschuldigte aus. Auch die Fotos habe sie freiwillig gemacht, von einer Website habe er gar nichts gewusst. Die Wohnungstür sei immer offen gewesen. Den einzigen Schlüssel für die Wohnung besaß der Angeklagte selbst.