Frau nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Lebensgefahr
Die Mutter konnte ihre Tochter nicht erreichen und informierte die Polizei.
Eine Frau schwebt nach einer massiven Gewalttat in Wien in Lebensgefahr.
Ihre Mutter hatte am Donnerstag Anzeige auf einer Polizeiinspektion in Niederösterreich erstattet, weil sie die Tochter nicht erreichen konnte. In der Folge kam es zur Öffnung der Wohnung in Wien-Landstraße.
Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Die Berufsrettung brachte sie in ein Spital. Laut Landespolizeidirektion kann ein Sexualdelikt nicht ausgeschlossen werden.