Nach Razzia auf Wachtelfarm: Illegales Glücksspiel aufgeflogen

Als wäre eine Wachtelfarm in Wien-Penzing nicht ungewöhnlich genug, ist bei einer Kontrolle in dem Mehrparteienhaus Ende Jänner ein illegales Glücksspiel aufgeflogen, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Finanzministeriums. Bei fünf betriebsbereiten Spielautomaten wurde der Stecker gezogen.

Polizei und das Büro für Sofortmaßnahmen hatten die Wachtelfarm unter die Lupe genommen, da der Verdacht der illegalen Gewerbeausübung bestand.