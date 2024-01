Wiener drohte Ex-Freundin mit Sex-Video: 3 Monate bedingt

Weil er nicht akzeptieren wollte, dass seine Freundin ihm im Herbst 2023 den Laufpass gegeben hatte, rief ein 32-Jähriger die Frau bis zu 40 Mal am Tag an und ließ ihr eben so viele Textnachrichten zukommen.

Mehrmals wöchentlich erschien er nachts vor ihrer Tür und läutete an. Er setzte die Frau auch mit einem Sex-Video unter Druck, das er während der Beziehung ohne ihr Wissen aufgenommen hatte, wie er am Mittwoch am Landesgericht zugab.

