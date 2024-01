Bankomatkarte kopiert: 82-Jährige erleidet fünfstelligen Schaden

Der auf den Bildern aufgenommene Mann steht im Verdacht, zwischen dem 26. August 2023 und dem 1. September 2023 auf bis dato unbekannte Weise die Bankomatkartendaten samt zugehörigem PIN-Code einer 82-Jährigen im Alsergrund ausgespäht zu haben. Der Tatverdächtige fertigte vermutlich eine Kopie der Karte an und behob in weiterer Folge mehrmals an zwei verschiedenen Bankomaten Bargeld.

Für das Opfer entstand ein Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Betrages. Nun hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung, welche die Ermittler zu dem Verdächtigen führen könnten. Sachdienliche Hinweise können, auch anonym, an das Kriminalreferat Josefstadt unter der Telefonnummer 01/31310/99/22810 abgegeben werden.

